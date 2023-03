Sergio Aguero jest pod wrażeniem tego, jak spisuje się Julian Alvarez. Ikona Manchesteru City zdradziła co imponuje mu w rodaku.

Pressfocus Na zdjęciu: Julian Alvarez

Julian Alvarez ma imponujące wejście do drużyny Pepa Guardioli

Pod wrażeniem swojego rodaka jest Sergio Aguero

Ikona Manchesteru City rozpływa się nad umiejętnościami Argentyńczyka

Aguero o Alvarezie: jest bezwzględny

Julian Alvarez dopiero od tego sezonu reprezentuje Manchester City. 23-latek zdążył już jednak przedłużyć kontrakt i strzelić 12 goli dla mistrza Anglii. Napastnika komplementuje Sergio Aguero, czyli najlepszy strzelec w historii Obywateli.

– Minęło tylko trochę czasu, ale udowodnił, że może grać na najwyższym poziomie – w Premier League, Lidze Mistrzów, a także na Mistrzostwach Świata – przekonuje Aguero, który wylicza atuty swojego rodaka.

– Julian nigdy się nie poddaje – biega, wywiera presję, wskakuje do akcji wszędzie tam, gdzie potrzebuje go drużyna. Jest bezwzględny pod bramką przeciwnika. Jest zaangażowany, oddany treningom i potrafi to przełożyć na świetne występy na boisku – uważa legendarny snajper Manchesteru City.

