Pressfocus Na zdjęciu: Jesse Marsch

Jesse Marsch został w tym miesiącu zwolniony z Leeds United. Amerykanina zatrudnić może klub Premier League z Polakiem w składzie.

Bardzo szybko do pracy może wrócić Jesse Marsch

Amerykaninem interesuje się przedstawiciel Premier League

W klubie tym 49-latek trenowałby Polaka

Reprezentant Polski może mieć amerykańskiego trenera

Jesse Marsch to 49-letni szkoleniowiec ze Stanów Zjednoczonych. Markę na rynku piłkarskim wyrobił on sobie prowadząc zespoły ze stajni Red Bulla. Marsch pracował w ojczyźnie, ale również w Austrii i Bundeslidze. Rok temu dostał on szansę objęcia drużyny z Premier League. Amerykanin podjął się misji utrzymania Leeds United w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zakończyła się ona powodzeniem.

W tym sezonie Marsch mógł przepracować z Leeds okres przygotowawczy. Klub zakontraktował zawodników, o których prosił Amerykanin. Mimo tego Pawie nie osiągały oczekiwanych rezultatów. Zespół 49-latka znalazł się w gronie broniących się przed spadkiem, więc Marsch został zwolniony. Jak się okazuje, na bezrobociu może on spędzić tylko kilkanaście dni.

Leeds zwolniło Amerykanina 6 lutego. Tymczasem już teraz jest on jednym z kandydatów do objęcia sterów w Southampton. Dla Marscha byłoby to spore wyzwanie, ponieważ Święci zamykają stawkę. Na swoim koncie mają tylko 15 oczek, a przed sobą starcie z Chelsea i Leeds. W nowym zespole Marsch pracowałby z Janem Bednarkiem, który zimą wrócił do Southampton z wypożyczenia do Aston Vilii.

