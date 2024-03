Alamy / Associated Press Na zdjęciu: Pep Guardiola

Man City bezbramkowo zremisował z Arsenalem

Takie rezultaty na Etihad Stadium to rzadkość

Wielka seria Obywateli dobiegła końca

Manchester City zakończył długą serię

Hit 30. kolejki Premier League zawiódł kibiców. Manchester City bezbramkowo zremisował z Arsenalem, dzięki czemu samodzielnym liderem tabeli został Liverpool.

Brak bramek na Etihad Stadium to wyjątkowa rzadkość, co potwierdza kapitalna statystyka Obywateli. Jak przekazuje Squawka, Man City strzelał gola w ostatnich 50 meczach u siebie w Premier League. Aż do meczu z Arsenalem, który jest pierwszą drużyną, która zachowała czyste konto w lidze angielskiej na terenie Man City od 882 dni.

TOP 3 Premier League

1. Liverpool – 67 pkt

2. Arsenal – 65

3. Man City – 64

