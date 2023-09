Virgil van Dijk przyznał się do użycia obraźliwych słów skierowanych w stronę arbitra podczas meczu z Newcastle United. Kapitan Liverpoolu został ukarany grzywną w wysokości 100 tysięcy funtów, a także jego zawieszenie przedłużono o jeden mecz - informuje Paul Joyce.

IMAGO / News Images Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Virgil van Dijk przyznał się do obraźliwych słów skierowanych do arbitra

Na kapitana Liverpoolu została nałożona grzywna w wysokości 100 tysięcy funtów

Dodatkowo jego zawieszenie przedłużono o jeden mecz

Virgil van Dijk ukarany przez komisję Premier League

Virgil van Dijk w spotkaniu ligowym przeciwko Newcastle United otrzymał czerwoną kartkę. Kapitan Liverpoolu nie zgadzał się z decyzją arbitra i miał skierować do niego obraźliwe hasła. Jak informuje Paul Joyce, holenderski stoper przyznał się do winy.

Angielski dziennikarz dodaje również, że na Virgila van Dijka została nałożona kara grzywny w wysokości 100 tysięcy funtów. To nie jedyne zmartwienie Holendra, bowiem komisja Premier League przedłużyła jego zawieszenie o jeszcze jeden mecz. Oznacza to, że Jurgen Klopp nie będzie mógł skorzystać z kapitana w meczu ligowym przeciwko Wolverhampton.

Po odejściu Jordana Hendersona do saudyjskiej ligi teraz to Virgil van Dijk pełni rolę kapitana Liverpoolu. Holender już wcześniej wybiegał na boisko z opaską kapitańską, ale dopiero od tego sezonu został desygnowany do tej roli w zespole “The Reds”.

Sprawdź także: Bernardo Silva mógł trafić do PSG. Man City dostał propozycję