Paul Pogba nie może zaliczyć wtorkowego wieczoru do udanych. Manchester United przegrał z Atletico Madryt i odpadł w ⅛ Ligi Mistrzów. Jakby tego było mało, w trakcie spotkania doszło do włamania do domu Francuza. W trakcie rabunku w posesji znajdowały się jego dzieci.

Paul Pogba we wtorkowy wieczór rywalizował z Manchesterem United w Lidze Mistrzów

W międzyczasie złodzieje napadli jego dom

Podczas rabunku w mieszkaniu znajdowały się dzieci pomocnika

Plaga napadów na domu piłkarzy

Manchester United wykreował sobie w starciu z Atletico wiele sytuacji bramkowych. Nie udało się ich jednak zamienić na gola. Skuteczniejsze tym razem okazało się Atletico, które wygrało 1:0 i awansowało do ćwierćfinału. W czasie rozgrywania meczu doszło do napadu na dom Paula Pogby. Francuza nie było w mieszkaniu, gdyż brał udział w meczu. Co przerażające w tej historii, w posesji znajdowały się dzieci pomocnika Manchesteru United.

Francuz opisał całą sprawę w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych. Na szczęście w trakcie napadu nikt nie ucierpiał. Pogba wyznaczył nagrodę dla osoby, która mogłaby w jakikolwiek sposób pomóc w ujęciu sprawców.

“Ostatniej nocy miał miejsce największy koszmar naszej rodziny. Włamano się do naszego domu i obrabowano go, w chwili gdy nasze dzieci spały w sypialni. Złodzieje byli w domu przez mniej niż pięć minut, ale to wystarczyło im, by zabrać coś znacznie cenniejszego niż cokolwiek, co tam mieliśmy – poczucie bezpieczeństwa i ochrony””– napisał Pogba.

“Stało się w trakcie ostatnich minut wtorkowego meczu, kiedy to bandyci wiedzieli, że nie będzie nas w domu. Razem z żoną popędziliśmy tam nie wiedząc, czy nasze dzieci są bezpieczne i nie ucierpiały. Jako ojciec przyznam, że nie ma gorszego uczucia na świecie niż nieobecność i brak możliwości ochrony własnych dzieci. Mam nadzieję, że nikt nie będzie musiał przeżywać tego, co ja przeżyłem ostatniej nocy” – zakończył.

Napady na domy piłkarzy stały się w trakcie ostatnich lat plagą, z którą nie ma na razie narzędzi do walki. Gwiazdy światowego futbolu są często okradane, w trakcie rozgrywania meczów. W ten sposób w tym sezonie napadnięto już na dom Karima Benzemy.

