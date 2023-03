Nigel Pearson jasno dał do zrozumienia, że Bristol City będzie chciał więcej niż 25 milionów funtów za Alexa Scotta, jeśli ten miałby opuścić Ashton Gate. Pomocnikiem interesują się kluby z Premier League.

Alex Scott w lecie powinien zmienić klubowe barwy

19-latkiem interesują się ekipy z Premier League

Na pomocnika Bristol City będzie trzeba wyłożyć 25 milionów funtów

Scott trafi do Premier League?

Alex Scott to jedno z najbardziej rozchwytywanych nazwisk zaplecza Premier League. Zainteresowanie pomocnikiem Bristol City wyraża kilka klubów z elity, chociaż na razie brak konkretnych ofert. Wydaje się, że w lecie 19-latek na pewno zmieni pracodawcę. Jeżeli piłkarz The Robins odejdzie z Ashton Gate, zrobi to za niemniej niż 25 milionów funtów.

Trener Bristolu, Nigel Pearson wypowiedział się na temat przyszłego transferu swojego podopiecznego:

– Do tej pory spekulacje na temat Alexa Scotta były wymyślone przez dziennikarzy i agentów. Nie otrzymaliśmy ani jednej wiążącej oferty. Zainteresowani będą musieli wyłożyć ponad 25 milionów funtów. Wierzę, że pewnego dnia Alex zagra dla Anglii. Tak myślałem, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem go na treningu i nic nie zmieniło mojego zdania. To ułożony chłopak, na którego nie wpłyną doniesienia w prasie. Pewnego dnia zagra w czołowym klubie i jest tylko kwestią czasu.