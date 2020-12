Klopp: to nie może się już nam przytrafić

W ostatni weekend Liverpool stracił pierwsze punkty w tym sezonie na własnym stadionie. The Reds tylko zremisowali 1:1 z West Bromwich Albion. Czasu na rozpamiętywanie tego meczu nie mają jednak długo, bowiem już w środę zagrają na wyjeździe z Newcastle United. Menedżer Liverpoolu Juergen Klopp ma nadzieję, że jego drużyna wyniesie lekcję z ostatniego meczu.

Spotkanie na Anfield Road świetnie ułożyło się dla gospodarzy, którzy od 12. minuty prowadzili 1:0 po trafieniu Sadio Mane. Mistrzom Anglii nie udało się jednak utrzymać korzystnego dla siebie wyniku do ostatniego gwizdka sędziego. W 82. minucie do wyrównania doprowadził Semi Ajayi.

Juergen Klopp nie krył rozczarowania po tym spotkaniu, ale jednocześnie jest przekonany, że jego zespół wyciągnie odpowiednie wnioski. Pierwszą szansę na odpowiedź będzie miał już w środę, kiedy na wyjeździe zagra z Newcastle United.

– To zawsze było ważne w moim życiu. Chcę wygrywać bardziej niż cokolwiek innego, ale już na początku mojego życia musiałem nauczyć się, że to nie będzie zdarzać się cały czas. To zupełnie zrozumiałe – powiedział Klopp. – Lubię wygrywać mecze, szczególnie gdy zasługujesz na wygraną. Aby zasłużyć na wygraną, uważam, że powinniśmy zrobić więcej. Już to mówiłem chłopakom. Nie jestem na nich zły, to po prostu może się zdarzyć. Musimy z tego wyciągnąć lekcję, a potem ponownie wyjść na boisko – mówił menedżer.

– Nie jestem pewny, czy to ma coś wspólnego z pewnością siebie, chodzi bardziej o doświadczenie. To topowy zespół po zwycięstwie 7:0, ale także po remisie przeciwko West Bromwich. Tak już jest. Być może patrząc z zewnątrz wyglądało to inaczej, mogę sobie to wyobrazić. Ale nie jestem już młodym trenerem i potrafię ocenić te rzeczy we właściwy sposób. Nie jesteśmy z tego zadowoleni, wręcz przeciwnie, ale to jest już za nami. Nie możemy już tego zmienić, ale możemy się upewnić, że w dokładniej takiej samej sytuacji już się to nam nie przytrafi – mówił szkoleniowiec.

Środowe spotkanie na St. James’ Park rozpocznie się o godzinie 21:00.



