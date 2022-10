PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Jurgen Klopp po raz pierwszy jako menedżer Liverpoolu otrzymał czerwoną kartkę podczas wygranego 1:0 meczu The Reds z Manchesterem City. Menedżer ekipy z Anfield Road po spotkaniu przeprosił za swoje zachowanie i przyznał, że jego zespół zagrał najlepszy mecz sezonu.

Jurgen Klopp otrzymał czerwoną kartkę w meczu z City

Była to pierwsza taka sytuacja odkąd objął Liverpool

The Reds pokonali Obywateli po bramce Salaha

Klopp chwali swoich zawodników za występ przeciwko City

Klopp został odesłany do szatni przez sędziego Anthony’ego Taylora 10 minut po tym, jak Mohamed Salah strzelił zwycięskiego gola dla Liverpoolu w 76. minucie. The Reds odnieśli bardzo ważne zwycięstwo w hicie Premier League przeciwko City.

Menedżer The Reds otrzymał czerwoną kartkę po incydencie z arbitrem technicznym Andym Madleyem po tym, jak nie przyznano Salahowi rzutu wolnego, mimo że wyglądał na faulowanego przez Bernardo Silvę.

– Kluczową rolę odegrały emocje. To oczywiście moja wina. Przesadziłem. Nikogo nie lekceważyłem, ale jeśli spojrzeć na powtórki… sam nie wiem. Mam 55 lat i sposób, w jaki patrzę na tę sytuację mówi mi, że czerwona kartka była słuszna. Pogubiłem się w tej sytuacji, ale jako wymówkę zapytam, jak można nie odgwizdać faulu w tej sytuacji – mówił Klopp.

– Grając przeciwko City musisz wznieść się na wyżyny swoich umiejętności i to właśnie zrobiliśmy. Świetnie broniliśmy w tym spotkaniu. Byliśmy dobrze zorganizowani i zamykaliśmy wszystkie wolne przestrzenie. Rzucaliśmy wyzwanie w odpowiednich obszarach boiska. Myślę, że pod względem gry w defensywie nasz występ był absolutnie wyjątkowy. To nam pozwoliło sięgnąć po trzy punkty – dodał Klopp.

Liverpool mimo wygranej nadal ma dużą stratę punktową do czołówki Premier League. The Reds do prowadzącego Arsenalu tracą już czternaście punktów.

