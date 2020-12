Klopp: nie musimy robić rewolucji

Liverpool stracił punkty w drugim ligowym meczu z rzędu. The Reds tym razem bezbramkowo zremisowali z Newcastle United. W przeciwieństwie do wcześniejszego meczu z West Bromwich Albion Juergen Klopp nie miał tym razem zastrzeżeń do postawy swoich zawodników.

– Nie jestem zadowolony z wyniku, ale nie jestem też zbytnio sfrustrowany. To piłka nożna, a jeżeli nie wykorzystujesz swoich szans, trudno jest wygrać mecz – powiedział Klopp. – Ale możesz uzyskać remis po złym występie lub remis po dobrym występie. Tego wieczoru był to remis z dobrym występem. Po prostu nie wykorzystaliśmy szans, dlatego nie mam problemu z naszą grą – dodał.

– Nie zdobycie bramki jest problemem wtedy, gdy nie wypracowujesz sobie sytuacji. Jeżeli nadal będziemy kreować okazje to ponownie zdobędziemy bramki. To nie jest nasz problem w tej chwili. Musieliśmy pokazać reakcję na drugą połowę przeciwko West Bromwich Albion, ponieważ nie byliśmy wówczas sobą. Graliśmy jakbyśmy przegrywali 0:1, a nie prowadzili 1:0. Dziś wieczorem dobrze na to zareagowaliśmy, choć nie uzyskaliśmy oczekiwanego wyniku. Powinniśmy byli wygrać przynajmniej 1:0, ale tego nie zrobiliśmy. Musimy to zaakceptować. Ale ja mogę pracować na bazie tego występu możemy na tym budować dalej. Nie musimy się teraz przebudowywać w ciągu najbliższych trzech czy czterech dni i mówić: “Wszystko idzie źle, musimy spróbować grać w inny sposób” – dodał Klopp.

Niemiecki szkoleniowiec nie krył natomiast zadowolenia z powrotu na boisko Thiago Alcantary. – Podpisaliśmy umowę z Thiago, ponieważ uważaliśmy, że jest dobrym zawodnikiem. Można więc sobie wyobrazić, że chcielibyśmy mieć go w drużynie. To oczywiste. To co zrobili inni chłopcy w czasie, gdy nie był dostępny, było absolutnie niesamowite. Dobrze, że wrócił, ponieważ jest super zawodnikiem. Trenował tylko dwa razy z zespołem, więc jest jeszcze trochę pracy fizycznej do zrobienia, musi jeszcze złapać rytm – mówił Klopp podczas pomeczowej konferencji prasowej.