Klopp myśli o piłkarzu City. Problem w tym, że chce go Barcelona

W styczniu może dojść do ciekawej rywalizacji Barcelony z Liverpoolem – donosi dziennik AS. Oba kluby myślą o pozyskaniu tego samego defensora, Erica Garcii. Piłkarz ten jest na wylocie z Manchesteru City.

Eric Garcia znajduje się już od dłuższego czasu na liście życzeń klubu z Camp Nou. Jego umowa z The Citizens wygasa już latem, dlatego w praktyce zawodnik mógłby już w styczniu podpisać przedwstępny kontrakt z nowym pracodawcą.

Szanse na to, że Garcia wróci do Barcelony, gdzie się wychował, są duże. Do tej pory wydawało się, że Duma Katalonii nie ma poważnej konkurencji w sprawie negocjacji. Zdaniem dziennika AS propozycję defensorowi zamierza złożyć też Liverpool, który musi wypełnić w styczniu lukę spowodowaną kontuzją Virgila van Dijka. Z gry na dłuższy czas wypadł też Joe Gomez.

Garcia jest myślami w Barcelonie

Media podkreślają przy tym, że faworytem do pozyskania tego gracza pozostaje Barcelona. Samemu zawodnikowi zależy bowiem na powrocie do Katalonii.

19-latek przeniósł się na Etihad Stadium jeszcze jako junior w 2017 roku. W pierwszym zespole Manchesteru City zadebiutował w 2018 roku. Do tej pory zdołał rozegrać szesnaście meczów dla ekipy Pepa Guardioli. Ma on też na koncie cztery występy w dorosłej reprezentacji Hiszpanii.