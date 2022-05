fot. PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool przed ostatnią kolejką Premier League jest jedyną ekipą, która może pozbawić Man City ósmego w historii klubu mistrzostwa Anglii. Przed starciem z Wolves kilka zdań wyraził Juergen Klopp. Niemiec przede wszystkim dał do zrozumienia, że The Reds i The Citizens mogą mieć wkrótce poważną konkurencję.

Liverpool i Man City pozostawili w ostatnim czasie dalekeo z tyłu konkurencję w Premier League

The Reds mają cały czas szansę na 20. w histori mistrzostwo Anglii

Juergen Klopp cytowany przez Liverpool Echo wypowiedział się na temat konkurencji

Chelsea, Tottenham i Man Utd mają swoje cele

Liverpool przed spotkaniem 38. kolejki Premier League ma punkt straty do Manchesteru City. Jednocześnie The Reds nie mają losu w swoich nogach. Podopieczni Juergena Kloppa muszą wygrać, a ponadto liczyć na potknięcie The Citizens. Jeśli tak się stanie, to ekipa niemieckiego trenera może wywalczyć 20. w historii klubu mistrzostwo Anglii.

– Czy każda drużyna może walczyć z Liverpoolem i City? Tak. Widziałem to, kiedy graliśmy z Chelsea. W finale Pucharu Anglii byłem zachwycony tym, jak graliśmy przez pierwsze 30 minut, ponieważ to było najlepsze pół godziny, jakie kiedykolwiek mieliśmy przeciwko Chelsea. Granie z tą drużyną jest niesamowicie trudne. Będziemy się uczyć. Musimy zobaczyć, jak będą wyglądały składy wszystkich drużyn w przyszłym sezonie i tak dalej – powiedział Klopp cytowany przez Liverpool Echo.

– Wiemy, że Erik ten Hag przejmie Man City i w tym klubie nikt nie będzie chciał czekać na efekty jego pracy przez pięć lat. Jest Tottenham Hotspur i Antonio Conte, który jest bardzo, bardzo ambitnym specjalistą i mają już dobry zespół. Aby zagrać w dwóch rozgrywkach, takich jak Premier League i Liga Mistrzów, będą potrzebować więcej zawodników i na pewno ich pozyskają – kontynuował Niemiec.

– Nikt nie powinien się martwić, że przewaga między Liverpoolem i Manchesterem City będzie trwać wiecznie. Dotarcie tam, gdzie jesteśmy, wymagało dużo ciężkiej pracy. Jeśli więc choć trochę zdejmiemy nogę z pedału gazu, to od razu pojawi się luka. Pozostaną trzy punkty, a to prawie nic – przekonywał opiekun The Reds.

– Nam zależy na robieniu wszystkiego, co w naszej mocy. Reszta nie ma na to większego wpływu. Mamy utalentowany zespół i tak będzie w kolejnym sezonie – zakończył Klopp.

Liverpool swoje niedzielne starcie z Wilkami z Molineux Stadium rozegrają o 17:00.

