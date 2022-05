Liverpool – Wolves: typy, kursy, zapowiedź (22.05.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Sadio Mane

Nadszedł czas rozstrzygnięć w Premier League. Niedzielnym po południem w ramach 38. kolejki na Anfield zagrają Liverpool – Wolves. Ten mecz wzbudza wiele emocji, bo The Reds wciąż zachowują szansę na mistrzostwo. Sprawdź naszą zapowiedź.

Anfield Premier League Liverpool FC Wolverhampton Wanderers 1.18 8.00 17.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 maja 2022 17:21 .

Liverpool – Wolves, typy i przewidywania

Wydaje się, że żaden zespół nie zatrzyma już ekipy The Reds. Liverpool gonił przez cały sezon Man City i teraz wszystko rozstrzygnie się w ostatniej kolejce Premier League. Tymczasem Wolves notują obecnie gorsze wyniki, więc zdecydowanym faworytem tego widowiska są gospodarze.

Naszym zdaniem w tym meczu nie dojdzie do niespodzianki. Spodziewamy się pełnej dominacji podopiecznych Jurgena Kloppa. Stawiamy na wygraną Liverpool z handicapem. Nasz typ: Liverpool handicap 0:1.

Liverpool – Wolves, ostatnie wyniki

Gdyby nie potknięcie z Tottenham (1:1), w niedzielę Liverpool broniłby fotelu lidera. Sytuacja w tabeli jest jednak inna. To The Reds muszą liczyć na wpadkę Man City w 38. kolejce, by realnie myśleć o tytule. Forma gospodarzom dopisuje, bo od wspomnianej potyczki ze Spurs, drużyna odniosła dwa zwycięstwa w lidze, a także triumfowała w Pucharze Anglii.

Tymczasem Wolves drastycznie stracili na jakości wiosną. Od początku kwietnia ekipa Bruno Lage nie potrafi zgarnąć całej puli. Kilka dni temu nie udało nawet pokonać się Norwich (1:1). Na domiar złego w poprzednim spotkaniu ligowym Wilki doznały bolesnej porażki przeciwko Man City (1:5).

Liverpool – Wolves, historia

Bilans pojedynków bezpośrednich przemawia na korzyść gospodarzy. W trzech ostatnich meczach Liverpool był górą, nie tracąc przy tym gola. Zimą The Reds ograli Wilki (1:0).

Liverpool – Wolves, kursy bukmacherskie

Kurs na zwycięstwo zespołu Jurgena Kloppa w STS zakłady bukmacherskie wynosi 1.18. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 120 zł.

Liverpool – Wolves, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal + Sport 2 w ramach multiligi z Premier League. Te spotkanie obejrzycie też w Internecie, dzięki platformie Canalplus.com.

Bonus do 1660 zł. Zakład bez ryzyka 120 zł tylko z kodem GOAL Największy polski bukmacher Zarejestruj się w STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.