Menedżer Liverpoolu Juergen Klopp skrytykował Premier League za decyzję dotyczącą ułożenia terminarza Manchesteru United. Zespół Ole Gunnara Solskjaera jest zmuszony rozegrać trzy mecze w ciągu zaledwie pięciu dni, po tym jak zaplanowane na 2 maja spotkanie z Liverpoolem zostało przełożone.

Norweski szkoleniowiec Czerwonych Diabłów z tego powodu był zmuszony do wystawienia rezerwowego składu na wtorkowe spotkanie z Leicester City. Mecz na Old Trafford zakończył się wygraną 2:1 gości.

Klopp: to niedopuszczalne

Przełożone spotkanie z Liverpoolem rozegrane zostanie w czwartek. Podczas przedmeczowej konferencji prasowej Juergen Klopp był pytany, czy decyzja Solskjaera o wielu zmianach w składzie była dla niego frustrująca.

– To był skład, którego się spodziewałem, ponieważ wiedziałem, że musiał dokonać zmian. Oni grają w niedzielę, wtorek i czwartek. Już wiele razy mówiłem, że gra w ten sposób to zbrodnia. To nie jest wina Ole Gunnara Solskjaera i piłkarz, więc czy gdybym to ja był na ich miejscu, zrobiłbym to samo? Tak – powiedział Klopp.

– To jest już końcówka sezonu. United dotarli do europejskiego finału, a teraz muszą grać niedziela-wtorek-czwartek. To po prostu niemożliwe. Nie jestem facetem, który tworzy terminarz, ale kiedy w dniu, w którym mecz został odwołany, zastanawialiśmy się jak to ułożyć, zrobiliśmy rozpiskę w autobusie i nie było tam żadnych meczów wtorek-czwartek – dodał szkoleniowiec The Reds.

– Stało się inaczej, a wyjaśnienie ze strony Premier League było takie, że żadne inne zespoły nie powinny cierpieć z powodu tego, co stało się w Manchesterze. Nie ułożyło się to jednak dobrze – powiedział Klopp.

Niemiecki szkoleniowiec nie zamierza jednak usprawiedliwiać tymi decyzjami ewentualnego niepowodzenia swojego zespołu w walce o miejsce premiowane występami w Lidze Mistrzów. – Jeżeli jednak nie zakwalifikujemy się do Ligi Mistrzów to nie będzie to wina wyborów Ole Gunnara Solskjaera lub Premier League. Będzie to nasza wina – dodał.

