Kiwior oceniony za mecz z West Ham. Tak piszą o nim angielskie media

Źródło: The Sun, Express.co.uk

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior nie popełnił błędów w meczu z West Ham United

Jakub Kiwior nie znalazł się w wyjściowym składzie Arsenalu na mecz z West Ham United i w zasadzie ominęły go największe emocje w sobotnim pojedynku. Kanonierzy już w 36. minucie wygrywali z Młotami 4:0. Później jednak gospodarze zdołali nieco zmniejszyć rozmiary porażki i w ciągu dwóch minut zdobyli dwie bramki. Na listę strzelców wpisał się Wan-Bissaka i Emerson.

Jeszcze w doliczonym czasie gry pierwszej odsłony Łukasz Fabiański znokautował Gabriela w polu karnym i Arsenal po rzucie karnym podwyższył prowadzenie. Jak się później okazało był to ostatni gol w tym spotkaniu i zespół Mikela Artety pewnie wygrał 5:2. Po zmianie stron Brazylijczyk już nie pojawił się na placu gry, a jego miejsce zajął Jakub Kiwior. Druga połowa nie była już tak emocjonująca, a na placu gry działo się niewiele.

Jakub Kiwior nie miał zbyt wiele roboty w sobotnim starciu, ale też nie popełnił żadnych błędów, na co uwagę zwróciły angielskie media. – Wszedł za Gabriela w przerwie meczu. Polski obrońca miał coś do udowodnienia w obliczu zwiększonej konkurencji w defensywie po letnich transferach Timbera i Calafioriego i nie popełnił większych błędów – napisano o jego występie w serwisie “Express.co.uk” przyznając mu notę 6. Tak samo jego występ ocenili dziennikarze “The Sun”. – Zastąpił Gabriela na drugą połowę i miał przed sobą trudne zadanie, aby sprostać wysokim oczekiwaniom. W bardzo spokojnej drugiej połowie dla obrony Kanonierów miał niewiele do zrobienia.