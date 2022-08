PressFocus Na zdjęciu: N'Golo Kante

Pomocnik Chelsea N’Golo Kante z bardzo dobrej strony zaprezentował się w dwóch pierwszych ligowych spotkaniach Chelsea, ale na kolejny występ prawdopodobnie będzie musiał poczekać. Francuski pomocnik nabawił się bowiem kontuzji podczas niedzielnego meczu z Tottenhamem Hotspur.

N’Golo Kante doznał urazu podczas ligowego spotkania z Tottenhamem

Na razie nie wiadomo jak długo będzie pauzował francuski pomocnik

To kolejna tego typu kontuzja 31-letniego zawodnika

Kante z kolejnym urazem mięśniowym

31-letni pomocnik w dotychczasowych spotkaniach prezentował wysoką formę, co mogło cieszyć niemieckiego menedżera Chelsea. Jednak w końcówce spotkania z Tottenhamem był zmuszony do opuszczenia boisku, po tym jak doznał urazu mięśniowego.

– Wygląda na to, że to kolejny uraz mięśniowy, uraz uda. Powiedział, że czuje to dość mocno. Nie ma więc dobrych wiadomości – powiedział Tuchel.

Miejsce Kante na murawie zajął Conor Gallagher, ale szkoleniowiec Londyńczyków przyznał, że nie jest on w najlepszej formie. – Jest mały spadek w jego formie i świeżości. Do tego dochodzi ogromna rywalizacja z N’Golo, Jorginho i Kovaciciem, którzy są przyzwyczajeni do gry ze sobą – dodał Niemiec.

Uraz Kante nie jest jedynym problemem dla Tuchela, ponieważ ze względów zdrowotnych wyłączony z gry jest także Mateo Kovacić. – Kovacić jest niestety kontuzjowany i ma problemy z kolanem – powiedział trener The Blues.

Na razie nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja Kante i kiedy będzie mógł wrócić do gry.

