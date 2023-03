Filar Brighton może wzmocnić Manchester City Alexis Mac Allister pokazuje się ze znakomitej strony, tak jak jego Brighton. Zespół Argentyńczyka zajmuje siódme miejsce w tabeli Premier League, więc Mewy mogą awansować do europejskich pucharów. To dla niego za mało. Mac Allister w bieżącej kampanii trafił do siatki dziewięciokrotnie. Kilka miesięcy temu sięgnął zaś po mistrzostwo

Czytaj dalej…