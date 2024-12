Mourinho odpowiedział Guardioli. Potężna riposta w jego stylu

Pep Guardiola wciągnął Jose Mourinho do przepychanki medialnej. Portugalczyk szybko odpowiedział Hiszpanowi na zaczepkę o liczbie tytułów Premier League.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho do Guardioli: Wygrałem trzy, ale uczciwie

Pep Guardiola przeżywa trudny okres w Manchesterze City. Jego drużyna aż do ostatniego meczu z Nottingham miała serię siedmiu spotkań bez zwycięstwa. Po Hiszpanie było widać w tym czasie wielkie emocje, co zapewne przyczyniło się także do jego reakcji na okrzyki kibiców Liverpoolu. Szkoleniowiec pokazał im sześć palców, które oznaczały liczbę tytułów Premier League.

Bliźniaczy gest wykonał Jose Mourinho, który niegdyś pokazywał trzy palce. Pep Guardiola na jednej z konferencji prasowych dostał pytanie o tę sytuację i wbił szpilkę Portugalczykowi, podkreślając większą liczbę mistrzostw Anglii.

Jak się okazuje, na odpowiedź Jose Mourinho nie trzeba było długo czekać. Szkoleniowiec Fenerbahce mocno zripostował słowa Guardioli, odnosząc się do zarzutów, które usłyszał Manchester City.

– Chcę wygrać, ale chcę wygrać czysto i uczciwie. Jeśli nie mogę wygrać czysto, wolę przegrać. Guardiola powiedział coś takiego. On zdobył sześć trofeów, a ja trzy, ale wygrałem uczciwie i czysto. Jeśli przegram, chcę pogratulować mojemu przeciwnikowi, że jest lepszy ode mnie. Nie chcę wygrać, zajmując się 150 sprawami [w sądzie] – powiedział Mourinho.