Jednostronny hit na Anfield, kryzys Liverpoolu wciąż trwa

Chelsea stanęła na wysokości zadania i pokonała Liverpool 1:0 w hicie 29 kolejki Premier League. Londyńczycy zagrali mądrze taktycznie i wykorzystali fatalną formę The Reds, którzy przegrali pięty mecz z rzędu na Anfield.

Przed startem sezonu 2020/2021 piłkarze Liverpoolu mieli inne cele, niż tylko i aż znalezienie się w czołowej czwórce tabeli Premier League. Faworytem bukmacherów byli The Reds, ale londyńczycy zamierzali walczyć o pełną pulę.

Gol (prawie) do szatni

Liverpool od samego początku starał się zaznaczyć, która drużyna będzie stroną dominującą i narzucającą tempo gry. The Reds wykonali zadanie, ale tylko częściowo. Wymieniali więcej podań, ale zdecydowanie brakowało konkretów w ofensywie, o czym najlepiej świadczą ledwie dwa oddane strzały do przerwy (w dodatku niecelne).

Chelsea po wodzą Thomasa Tuchela to przede wszystkim defensywa, o czym ponownie przekonaliśmy się na Anfield. The Blues mieli jednak swoje okazje na strzelenie gola i sztuka ta się udała. W 24. minucie Alisson wyszedł wysoko, aby oddalić zagrożenie od własnego pola karnego, ale Brazylijczyka minął Timo Werner, który pomknął w kierunku pustej bramki i umieścił piłkę w siatce. Martin Atkinson anulował jednak to trafienie, gdyż Niemiec znajdował się na minimalnym spalonym.

Goście oddawali więcej strzałów, ale wydawało się, że obie drużyny zejdą do szatni przy remisie 0:0. Tymczasem trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry, N’Golo Kante wykonał idealnie wymierzone długie podanie w kierunku Masona Mounta. Anglik opanował futbolówkę, zszedł do środka i przymierzył kapitalnie w prawy dolny róg bramki.

Ze skutecznością na bakier

Po przerwie Liverpool zagrał ofensywnie. Oddał więcej strzałów, ale nie były one dobrej jakości, o czy świadczy fakt, że Edouard Mendy interweniował tylko raz. Senegalczyk miał spokojny wieczór, o co zadbała bardzo dobrze zorganizowana defensywa Chelsea. Londyńczycy mieli korzystny rezultat i nie musieli forsować tempa. The Blues czekali spokojnie na rozwój spraw i finalnie mogli cieszyć się z zasłużonego zwycięstwa 1:0. Podopieczni Juergena Kloppa przegrali piąty mecz z rzędy na Anfield.

W następnej kolejce Liverpool znów zagra na Anfield, tym razem z Fulham. Z kolei Chelsea powróci na Stamford Bridge, aby zagrać z Evertonem.