Manchester United w środę przegrał na własnym boisku z Newcastle United aż 0:3

Tym samym “Czerwone Diabły” pożegnały się z rozgrywkami Carabao Cup

Peter Schmeichel zakomunikował, że Erikowi ten Hagowi potrzebne jest wsparcia w tym trudnym okresie

“Jeśli kochamy Manchester United, to musimy go wspierać”

Manchester United w środę mierzył się z Newcastle United w rozgrywkach Pucharu Ligi Angielskiej. Spotkanie zakończyło się porażką “Czerwonych Diabłów” aż 0:3. Była to druga przegrana z rzędu na własnym obiekcie takim samym rezultatem.

Kibice z Old Trafford są wściekli sytuacją zespołu i nawołują do zwolnienia Erika ten Haga. Peter Schmeichel, legenda Manchesteru United, w audycji “BBC Radio 5 Live Breakfast” przekazał, że w tym trudnym okresie holenderskiemu szkoleniowcowi potrzebne jest wsparcie fanów.

– Czasami wygląda to tak, jakby konkretni gracze chcieli grać tylko z wybranymi zawodnikami. Piłkarze muszą się poprawić, nie mam co do tego wątpliwości. Możemy rozmawiać o kwestiach właścicielskich, zarządzaniu klubem, ale ostatecznie najważniejsi są ludzie wykonujący pracę na boisku – powiedział Duńczyk.

– Trzeba wyjść na boisko i walczyć. Przeciwko Newcastle United zastanawialiśmy się, w jakim miejscu są, jeśli chodzi o mentalność. Minimum, które można zrobić, to biegać i walczyć. Czasami brakowało nawet tego. Musi zmienić się mentalność i podejście do wszystkiego. To coś, z czym menadżer musi pomóc zawodnikom.

– Czy Ten Hag jest surowym menadżerem? Czy zaprowadził ostrą dyscyplinę w szatni? Tego nie wiem. Jeśli tak jest, to może trzeba trochę zluzować. Piłkarze muszą poczuć się lepiej, bo tutaj wszystko zależy od nich. Nadszedł okres, w którym musimy być zjednoczeni i wspierać menadżera. Trzeba mu pomóc przejść przez ten okres.

– Już próbowaliśmy różnych menadżerów. Mieliśmy Moyesa, Van Gaala, Mourinho, Solskjaera, Rangnicka, Giggsa oraz Carricka jako tymczasowych szkoleniowców. Nic nie pomogło. Nie wygraliśmy Premier League ani razu, odkąd odszedł sir Alex. Niektórzy menadżerowie będą twierdzić, że osiągali dobre wyniki, ale nigdy nie rozwinęli klubu, ten nie ruszył naprzód. Teraz widzimy tego efekty.

– Erik ma poważną robotę do wykonania. Jeśli kochamy Manchester United, to musimy go wspierać. Przeciwko Newcastle United nasi kibice śpiewali: „Zostaniesz zwolniony z samego rana”. Tak nie może być. Nie tak wspiera się Manchester United – zakończył.

