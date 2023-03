fot. PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Liverpool walczy o grę w przyszłej edycji Ligi Mistrzów

Po wspaniałym zwycięstwie z Manchesterem United wydaje się, że The Reds największe problemy mają za sobą

Jurgen Klopp deklaruje chęć walki o czołową czwórkę

Liverpool wraca do gry

Początek sezonu był w wykonaniu Liverpoolu fatalny. Szybko stało się jasne, że tym razem rywalizacja z Manchesterem City o mistrzostwo Anglii nie będzie miała miejsca. W ostatnich tygodniach w obozie The Reds pojawiło się natomiast wiele optymizmu. Kluczowy dla reszty sezonu może okazać się mecz z Manchesterem United na Anfield, który Liverpool wygrał aż 7-0.

Wicemistrzowie Anglii znajdują się obecnie na piątej lokacie i tracą trzy punkty do Tottenhamu. Jurgen Klopp otwarcie deklaruje, że celem jest zajęcie miejsca w czołowej czwórce i gra w przyszłej edycji Ligi Mistrzów.

– Walczymy o grę w Lidze Mistrzów, ale zobaczymy to za kilka tygodni. Chcemy zrobić, co możemy w tym sezonie, a to znaczy, że jeśli to możliwe, chcemy znaleźć się w czołowej czwórce.

– Nic nie poprawia nastroju tak jak dobry mecz. Bardzo podobały mi się bramki, które zdobyliśmy, bo nie zawsze wykorzystuje się takie szanse. Można mieć siedem, osiem sytuacji w meczu, nawet przeciwko United, ale wykorzystanie ich wszystkich i strzelenia gola jest mało prawdopodobne. Jednak wszystko dobrze nam wyszło, gra w ofensywie i defensywie. Tak zdobywa się pewność siebie.

– Nie powinniście oczekiwać, że znowu wykorzystamy każdą sytuację, ale musimy się postarać. Musimy wyciągać wiele z tamtego meczu i próbować odtworzyć nasz sposób gry, musimy być konsekwentni – mówi menedżer.

