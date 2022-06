Pressfocus Na zdjęciu: Thiago Alcantara

Jordan Henderson w ostatnich latach stał się prawdziwym talizmanem Liverpoolu. Weteran jest jednym z najważniejszych piłkarzy drugiej linii The Reds. Thiago Alcantara wskazał go jako jednego z najlepszych pomocników z jakimi miał okazję grać. Hiszpan w przeszłości dzielił szatnię m.in. z Xavim, Iniestą, czy Tonim Kroosem, dlatego jego słowa mogą zostać potraktowane jako spora nobilitacja.

Henderson rozegrał w zeszłym sezonie aż 56 meczów w barwach Liverpoolu

Anglika chwalił bardzo Thiago Alcantara

Zdaniem Hiszpana to jeden z najlepszych pomocników na świecie

Kapitan The Reds doceniony przez kolegę z linii pomocy

Thiago Alcantara po kiepskim początku zadomowił się już w Liverpoolu i stanowi o jakości kreacji w środku pola. Hiszpan podczas ostatniego wywiadu nie mógł nachwalić się kolegi z zespołu – Jordana Hendersona. Według wychowanka FC Barcelony, Anglik zapewnia The Reds intensywność w środku pola.

– On zapewnia nam intensywność, której drużyna w określonych momentach bardzo potrzebuje. On gra tak niemal przez cały mecz. To jeden z najlepszych pomocników, z jakimi miałem okazję grać – stwierdził Thiago.

Ibrahima Konate:



“Henderson’s the dad of the family!” pic.twitter.com/iRXWHV2Ijo — The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) June 25, 2022

Jordan Henderson w poprzednim sezonie dla Liverpoolu rozegrał aż 56 meczów. Zanotował w nich trzy bramki i siedem asyst. Kapitan Liverpoolu cieszy się w klubie ogromnym szacunkiem i zaufaniem ze strony Juergena Kloppa. Niemiec wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że nie wyobraża sobie drużyny bez 32-latka.

