Guardiola wyprzedził Mourinho: Hiszpan ma na koncie 150. zwycięstw w Premier League

Manchester City pod wodzą Josepa Guardioli wygrał w środowy wieczór 2:1 z Aston Villą w spotkaniu 14. kolejki Premier. Jednocześnie Hiszpan zaliczył swoje 150. zwycięstwo w roli opiekuna The Cirtizens w lidze angielskiej.

Manchester City wygrał w środowy wieczór dzięki trafieniom Rubena Diasa i Bernardo Silvy

Obywatele zaliczyli szóste zwycięstwo z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki

Jubileuszowy triumf jako menedżer ekipy z Etihad Stadium zaliczył Josep Guardiola

Guardiola poprawił osiągnięcie Mourinho

Manchester City dzięki wygranej nad zespołem Matty Casha legitymuje się dorobkiem 32 punktów na koncie w tabeli Premier League. Tym samym zespół Josepa Guardioli traci tylko oczko do pierwszej Chelsea.

The Mirror podał natomiast, że hiszpański trener zanotował w środowy wieczór 150. zwycięstwo jako opiekun Man City w Premier League, potrzebując do zrealizowania tego osiągnięcia tylko 203 spotkań. Dla porównania Jose Mourinho, aby mieć bilans 150. wygranych bojów, potrzebował 230 meczów.

Guardiola jest menedżerem Man City od 2016 roku. Wcześniej prowadził FC Barcelonę i Bayern Monachium. The Special One prowadzi natomiast AS Romę. Tymczasem w Anglii był odpowiedzialny w przeszłości za wyniki takich ekip jak: Chelsea, Man Utd, czy Tottenham.

Aktualni mistrzowie Anglii będą mieli okazję na poprawienie bilansu już w najbliższą sobotę, gdy zmierzą się na wyjeździe z Watfordem. Man City powalczy w tym boju o jedenaste zwycięstwo w trakcie trwającej kampanii.

