Guardiola opuści Man City? Wskazał gdzie może trafić

Pep Guardiola od pięciu lat prowadzi Manchester City. Trener mistrza Anglii zdradził jak długo jeszcze będzie prowadził swój aktualny zespół oraz co zamierza uczynić w przeszłości.

Pep Guardiola ma kontrakt z Manchesterem City ważny do 30 czerwca 2023 roku

Kataloński trener zapowiedział, że nie przedłuży umowy z Obywatelami

Zapowiedział także, że planuje nowe wyzwanie

Guardiola porzuci futbol klubowy

Pep Guardiola jest jednym z najlepszych trenerów na świecie i nie ma w tej kwestii żadnych wątpliwości. Niektórzy zarzucają mu, że wydaje horrendalne kwoty na transfery oraz, że pracuje tylko z najlepszymi drużynami. Kataloński szkoleniowiec nie przejmuje się tym jednak i regularnie zapełnia gablotę z pucharami. Tylko jako trener wygrał ponad 30 trofeów.

Karierę szkoleniowca Guardiola zaczął latem 2007 roku, gdy prowadził rezerwy Barcelony. Po roku powierzono mu pierwszy zespół, z którego uczynił zdaniem wielu najlepszą klubową ekipę w historii futbolu. Na Camp Nou spędził cztery sezony i po rocznej przerwie objął Bayern Monachium, gdzie święcił wiele sukcesów. Tak samo jest aktualnie z Manchesterem City.

W listopadzie zeszłego roku Guardiola przedłużył kontakt z Obywatelami. Aktualna umowa wiąże go z mistrzem Anglii do 30 czerwca 2023 roku. Fani Manchesteru City chcieliby, aby kataloński trener pracował na Etihad Stadium jak najdłuższej. On ma jednak inne plany.

– Reprezentacja narodowa, tak. Następnym krokiem będzie drużyna narodowa, jeśli będzie taka możliwość. Reprezentacja narodowa to kolejny krok. Muszę zrobić sobie przerwę po siedmiu latach (w City). Muszę się zatrzymać i zobaczyć, uczyć się od innych trenerów i może pójść tą ścieżką. Chciałbym trenować na: Mistrzostwach Europy, Copa America i Mundialu – przyznał Guardiola.

Kataloński trener swoje plany na przyszłość zdradził podczas wydarzenia XP Investimentos w Brazylii. Czy opiekun Manchesteru City jest zatem zainteresowany pracą z tą kadrą? – Wierzę, że trenerem reprezentacji Brazylii zawsze będzie Brazylijczyk. Nie widzę obcokrajowca w drużynach takich jak Brazylia – odpowiedział.

