PSG rusza na łowy w Serie A. Celem wielki talent Interu Mediolan

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Asllani pod lupą PSG, klauzula w kontrakcie to 25 mln euro

Paris Saint-Germain w sobotę podczas meczu 4. kolejki Ligue 1 mierzyło się przed własną publicznością z Brest. Mimo że rywale paryżan objęli prowadzenie, to podopieczni Luisa Enrique odwrócili losy meczu. Obrońcy tytułu wygrali czwarte spotkanie z rzędu, umacniając się na czele tabeli ligowej. Mimo świetnego początku nowego sezonu dyrektorzy klubu wciąż myślą nad nowymi transferami.

Jak wskazują najnowsze informacje transferowe z obozu Paris Saint-Germain celem francuskiego klubu będzie środkowy pomocnik Interu Mediolan. Kristjan Asllani, bo o nim mowa to 22-letni zawodnik, który na swoim koncie ma również występy w reprezentacji Albanii. Mimo młodego wieku w drużynie narodowej wystąpił aż 25 razy. Choć na arenie międzynarodowej zdecydował się reprezentować kraj, w którym się urodził, to całą piłkarską karierę spędził we Włoszech, gdzie zaczynał w akademii Empoli.

Z wieści przekazanych przez portal Fichajes wynika, że Paris Saint-Germain rozważa możliwość sprowadzenia Asllaniego zimą. Operacja związana z transakcją Albańczyka nie powinna stanowić najmniejszego problemu. Utalentowany zawodnik ma zapisaną w kontrakcie klauzulę odstępnego, która wynosi 25 milionów euro. W przypadku chęci pozyskania 22-latka kwota transferu na pewno nie będzie problemem dla takiego klubu jak PSG.

Asllani od początku sezonu może liczyć na regularną grę w barwach Interu Mediolan. Co prawda głównie wchodzi na boisku z ławki rezerwowych, lecz w ostatni weekend Simone Inzaghi wystawił go od pierwszych minut w starciu z Monzą. Łącznie jak dotąd rozegrał 4 mecze w kampanii 2024/2025.