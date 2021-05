Manchester City wywalczył kolejne mistrzostwo Premier League. Tymczasem w sieci pojawił się materiał wideo z tym, jak menedżer The Citizens Josep Guardiola celebrował radość po sukcesie drużyny. Hiszpan był niezwykle szczęśliwy.

Guardiola stworzył potwora

Manchester City ma do rozegrania jeszcze dwa spotkania ligowe w tym sezonie. Niemniej ekipa z Etihad Stadium jest już pewna końcowego triumfu w rozgrywkach, legitymując się aktualnie dorobkiem 83 punktów w tabeli Premier League. Nad drugim Man Utd podopieczni Josepa Guardioli mają przewagę 13 punktów.

Man City wygrał mistrzowski tytuł po raz trzeci w czterech ostatnich latach. Pomimo walki z przeciwnościami losu przez cały sezon, Obywatele byli w stanie wygrywać z niezwykłą konsekwencją od przełomu roku, a ich passa dwudziestu jeden wygranych meczów doprowadziła ich do kolejnego mistrzostwa Premier League. Mimo że jeszcze po porażce 0:2 z Tottenhamem Hotspur zawodnicy The Citizens plasowali się na 14. pozycji w ligowej tabeli. Kluczowe w walce o mistrzowski tytuł było natomiast cenne zwycięstwo Man City na Anfield Road z Liverpoolem 4:1.

W internecie pojawiło się natomiast wideo z tego, jak opiekun The Citizens celebrował radość po wygraniu mistrzostwa Premier League, paląc cygaro i śpiewając piosenkę zespołu Oasis – Don’t Look Back in Anger.

That is our fucking manager. pic.twitter.com/LWfZpsZ7wm — Man City Report (@cityreport_) May 17, 2021

Odnotujmy, że ekipa z Etihad Stadium zapewniła sobie mistrzostwo po porażce Man Utd z Leicester City (1:2). Po tym sukcesie miała miejsce zabawa po osiągnięciu niezwykłego sukcesu.

Warto nadmienić, że Manchester City oprócz mistrzostwa Premier Leage wygrał w tym sezonie również Puchar Ligi Angielskiej (Carabao Cup). Tymczasem już 29 maja Obywatele zmierzą się na Estadio do Dragao z Chelsea w finale Ligi Mistrzów.