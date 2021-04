Paul Pogba wciąż nie parafował nowej umowy z Manchesterem United. Tymczasem Daily Star rozpisało się na swoich łamach na temat ogromnych żądań finansowych zawodnika. Wpływ na to ma między innymi wycena praw do wizerunku. Jeśli oczekiwania piłkarza zostałyby spełnione, to ten stałby się jednym z najlepiej zarabiających zawodników na świecie.

Przyszłość Pogbooma wciąż niejasna

Paul Pogba według najnowszych doniesień angielskich dziennikarzy domaga się 500 tysięcy funtów za samo podpisanie nowego kontraktu z Man Utd. Agent Francuza miał już przekazać sternikom klubu z Old Trafford, że powyższa suma jest tą, która mogłaby wpłynąć na decyzję jego klienta o kontynuowanie kariery w Man Utd i przedłużeniu kontraktu obowiązującego do końca czerwca 2022 roku.

Menedżer zawodnika przekazał już klubom, chcącym go pozyskać oczekiwania finansowe swojego klienta. Mowa o takich ekipach jak: Real Madryt, Paris Saint-Germain, czy Juventus. Warto jednak zaznaczyć, że nie tylko kluby z Europy chcą pozyskać reprezentanta Francji. Chętny na pozyskanie Pogby jest również Inter Miami.

Wkrótce wszystko powinno być jasne

Chociaż początek sezonu był dla Pogby trudny, to ostatnio zawodnik należy do kluczowych postaci Czerwonych Diabłów. W tej kampanii Francuz wystąpił w 34 spotkaniach, w których strzelił pięć goli, notując również sześć asyst.

Warto pamiętać, że już od stycznia przyszłego roku Pogba będzie mógł prowadzić rozmowy z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami. Jeśli nie przedłuży kontraktu, to latem przyszłego roku będzie mógł odejść z Man Utd na zasadzie wolnego transferu.

Odnotujmy, że dzisiaj ekipa Ole Gunnara Solskjaera zmierzy się z Burnley w ramach Premier League. Start spotkania zaplanowany jest na godzinę 17:00.

