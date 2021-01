Ósme zwycięstwo w tym sezonie odniosła w sobotni wieczór londyńska Chelsea. W derbowym meczu podopieczni Franka Lamparda skromnie 1:0 pokonali na wyjeździe Fulham.

Ostatnie tygodnie były bardzo nieudane dla londyńskiej Chelsea, która wygrała tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań. Do sobotniego meczu na Craven Cottage przystępowała nadal w roli faworyta. Naprzeciwko siebie miała bowiem drużynę, która w lidze nie wygrała od sześciu kolejek.

Mecz od początku toczył się pod dyktando podopiecznych Franka Lamparda. Pierwsze ostrzeżenie rywalom w dziewiątej minucie wysłał Olivier Giroud, który zdecydował się na uderzenie zza pola karnego. Piłka nieznacznie jednak minęła bramkę Fulham. W 24. minucie celnie z dystansu uderzył Hakim Ziyech, ale Alphonse Areola był na posterunku.

Chelsea nie rezygnowała i atakowała dalej. Bliski wpisania się na listę strzelców był Mason Mount, ale piłka po jego mocnym uderzeniu z prawej strony pola karnego trafiła w poprzeczkę. Szczęście nie dopisało również Antonio Rudigerowi, który mógł dać Chelsea prowadzenie uderzeniem głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, ale świetnie interweniował bramkarz gospodarzy.

Tuż przed przerwą miał miejsce kluczowy moment tego spotkania. Za brutalny faul na Cesarze Azpiliceucie czerwoną kartką ukarany został Antonee Robinson. Tym samym Fulham przez całą drugą połowę musiał grać w osłabieniu.

W drugiej połowie Chelsea miała przygniatającą przewagę w posiadaniu piłki i konsekwentnie szukała okazji do objęcia prowadzenia. Fulham przez długi czas skutecznie się broniło, ale ostatecznie skapitulowało w 78. minucie. Po złej interwencji Areoli piłka trafiła w polu karnym pod nogi Mounta, który bez zastanowienia uderzył trafiając do siatki. Był to jedyny gol tego meczu.

Najciekawiej zapowiadający się mecz 19. kolejki Premier League czeka nas jednak w niedzielę. O godzinie 17:30 Liverpool podejmował będzie Manchester United.