Chelsea staje do wyścigu o perspektywicznego Portugalczyka

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Francisco Conceicao

Francisco Conceicao jest rozchwytywany

Chelsea FC ogłosiła na ten moment trzy nowe transfery w letnim okienku transferowym. Na Stamford Bridge dołączyli Omari Kellyman z Aston Villi, Kiernan Dewsbury-Hall z Leicester City oraz Marc Guiu z Barcelony. Klub nie zwalnia tempa i szykuje się do kolejnego wzmocnienia.

Francisco Conceicao ma klauzulę odstępnego wynoszącą obecnie 30 milionów euro, która od następnego poniedziałku wzrośnie do 45 milionów euro. To sprawia, że kilka klubów może przyspieszyć swoje działania, by sfinalizować transfer jeszcze w tym tygodniu.

21-letni Portugalczyk z FC Porto jest jest łakomym kąskiem, ale największy apetyt na reprezentanta kraju ma Chelsea. Spekuluje się, że również takie kluby, jak Atletico Madryt i RB Lipsk zwróciły uwagę na skrzydłowego. Bayern Monachium również był zainteresowany zawodnikiem, jednak po zakontraktowaniu Michaela Olise wycofał się z wyścigu.

Wartość rynkowa Conceicao przez portal “transfermarkt.de jest szacowana na 22 miliony euro. Jego agent, Jorge Mendes odgrywa kluczową rolę w całym procesie transferowym. Zawodnik ma wkrótce odbyć rozmowę z prezesem klubu, żeby przedyskutować swoje plany. Ma za sobą udany sezon w Porto, w którym zdobył osiem goli i zaliczył osiem asyst w 43 występach. W trakcie Euro 2024 zagrał w czterech meczach, a starciu z Czechami zapewnił zwycięstwo w doliczonym czasie gry.