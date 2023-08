Manchester United w trakcie trwającego okna transferowego był bardzo aktywny. Na temat ruchów kadrowych w klubie z Old Trafford głos zabrał Rio Ferdinand.

fot. Imago / WIktor Szymanowicz Na zdjęciu: Rio Ferdinand

Manchester United rozsądnie podszedł do letniego okna transferowego

Na temat ruchów kadrowych Czerwonych Diabłów wypowiedział się ostatnio Rio Ferdinand

Były piłkarz ekipy z Old Trafford nie szczędził pochwał w kierunku klubu z Premier League

Ferdinand pochwalił wzmocnienia Manchesteru United

Manchester United ostatnio pozyskał” Andre Onanę, Masona Mounta, a także jest blisko sfinalizowania transakcji z udziałem Rasmusa Hojlunda.

Tymczasem Rio Ferdinand w rozmowie cytowanej przez The Athletic nie szczędził pochwał w kierunku angielskiego klubu.

– Klub był zdecydowany. Miał swoje cele i je realizował – mówił były reprezentant Anglii.

– Nie było tego g****, gdy w poprzednich latach każdy transfer zamieniał się w sagę. Z góry było wiadomo, że nic z tego nie będzie. Tym razem było inaczej – kontynuował Ferdinand.

– Manchester United szybko zdał sobie sprawę, że nie pozyska Harry’ego Kane’a lub że to będzie długa saga, więc nie miało to żadnego sensu. Podoba mi się to podejście – zaznaczył Anglik.

– Widziałem trochę w sprawie Hojlunda i podoba mi się to, co zobaczyłem. Ma wszystkie cechy, jakich oczekuje się od piłkarza: jest zwinny, szybki, agresywny i potrafi zdobywać bramki – wyliczał Ferdinand.

– Bonusem jest to, że wydaje się fanem Manchesteru United. To jednak młody zawodnik i trzeba mu dać czas – zakończył były defensor Czerwonych Diabłów.

