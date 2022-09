PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Rio Ferdinand nie krył wyrazów uznania dla Erlinga Haalanda, który znakomicie wpasował się do drużyny Manchesteru City i zachwyca w kolejnych spotkaniach zdobywając następne bramki. Były obrońca Czerwonych Diabłów porównał Norwega do psa tropiącego okazję w polu karnym.

Rio Ferdinand pod wrażeniem gry Haalanda

Haaland dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w wygranym 4:0 meczu City z Sevillą w Lidze Mistrzów we wtorek. To dało mu 12 bramek w zaledwie siedmiu meczach od czasu, gdy przeszedł z Borussii Dortmund do drużyny The Citizens.

22-latek nadal umacnia swoją reputację jednego z najbardziej zabójczych napastników Europy. Były obrońca Manchesteru United, Rio Ferdinand stwierdził, że Haaland ma szósty zmysł, jeśli chodzi o znajdowanie okazji do zdobycia bramki.

– Nie możesz mieć szczęścia za każdym razem, a on oczywiście ma naturalny instynkt, gdzie spadnie piłka w polu karnym – przyznał Ferdinand.

– Haaland doskonale wie, w jakim miejscu powinien znaleźć się w danym momencie, Ma niesamowite wyczucie. Jest jak pies tropiący okazję, po prostu zawsze jest tam, gdzie może spaść piłka. Bardzo szybko znalazł nić porozumienia ze swoimi nowymi kolegami z Manchesteru City, doskonale potrafi odczytać ich ruchy i to, gdzie planują zagrać – dodał były gracz United.

– Myślę, że fakt, iż Haaland nie pojedzie na mundial może zadziałać na jego korzyść. Będzie bardziej wypoczęty i będzie miał jeszcze większy głód piłki – ocenił.

Manchester City w kolejnym meczu ligowym zmierzy się z Tottenhamem. Pojedynek został zaplanowany na najbliższą sobotę, 10 września.

