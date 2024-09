FC Barcelona przekazała wieści ws. Ter Stegena. Brzmią fatalnie

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen doznał poważnej kontuzji. Barcelona potwierdziła

Marc-Andre Ter Stegen doznał fatalnej kontuzji w niedzielnym meczu FC Barcelony z Villarreal. Niemiecki bramkarz niefortunnie interweniował w końcówce pierwszej połowy po rzucie wolnym. Ter Stegen pechowo upadł na murawę, po czym nie był w stanie opuścić boiska o własnych siłach. Golkiper został zniesiony na noszach i szybko stało się jasne, że uraz jest bardzo poważny. Hansi Flick na pomeczowej konferencji wprost przyznał, że nie wygląda to dobrze.

W poniedziałek FC Barcelona potwierdziła wcześniejsze, bardzo pesymistyczne prognozy. -Badania, którym został poddany Marc-Andre Ter Stegen potwierdzają, że ma on całkowite zerwanie ścięgna rzepki w prawym kolanie. W poniedziałkowe popołudnie przejdzie operację, a po jej zakończeniu zostanie opublikowana nowa aktualizacja – brzmi oficjalny komunikat klubu.

Zdaniem niektórych mediów, Niemiec będzie pauzował nawet osiem miesięcy. Jeśli taki scenariusz potwierdzi się to będzie to oznaczać koniec sezonu dla Ter Stegena. Wszystko wskazuje na to, że Blaugrana poszuka teraz nowego bramkarza, który pozostaje bez klubu, aby mógł dołączyć do zespołu mimo zamkniętego okienka transferowego. W prasie już pojawiają się potencjalni kandydaci, ale na razie jest zbyt wcześnie, aby mówić o szczegółach.

