Ethan Nwaneri został w niedzielę najmłodszym zawodnikiem w historii Premier League. Zaledwie 15-letni zawodnik Arsenalu pojawił się na murawie w końcówce wygranego przez Kanonierów 3:0 spotkania z Brentford.

Menedżer Arsenalu Mikel Arteta wprowadził Nwaneriego na boisko w 90. minucie meczu, zastępując nim Fabio Vieirę. W tym momencie losy rywalizacji były rozstrzygnięte, bowiem Kanonierzy prowadzili 3:0 po trafieniach Vieiry, Williama Saliby i Gabriela Jesusa.

Ethan Nwaneri na murawie pojawił się mając dokładnie 15 lat, 5 miesięcy i 23 dni. Tym samym pobił rekord należący do Harveya Elliotta z Liverpoolu (16 lat, 30 dni). Ofensywny pomocnik stał się jednocześnie najmłodszym zawodnikiem Arsenalu w historii. Do tej pory rekord ten należał do Cesca Fabregasa (16 lat, 5 miesięcy, 24 dni)

– To kolejny krok, kolejne doświadczenie. Nie wszystkie kroki w jego karierze będą do przodu. Być może teraz będzie potrzebował trzech krok w tył, aby kolejny raz pójść do przodu, ale myślę, że zasłużył na to. To jest naprawdę silny komunikat o tym, kim jesteśmy jako klub – mówił po meczu Mikel Arteta.

– Powiedziałem mu wczoraj, że będzie z nami i że chcę, aby doświadczył, jak to jest być w hotelu, przygotowywał się do meczu, aby był obok chłopaków i był gotowy. Jeśli jesteś na tej ławce, zawsze musisz być gotowy – dodał hiszpański szkoleniowiec.

