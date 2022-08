PressFocus Na zdjęciu: Christian Eriksen

Christian Eriksen ujawnił, że rozmawiał z Louisem van Gaalem, Jose Mourinho i Ole Gunnarem Solskjaerem o perspektywie dołączenia do Manchesteru United podczas ich rządów na Old Trafford.

Eriksen opowiedział o okolicznościach transferu do Man Utd

Duńczyk przyznał, że nigdy nie było tematu powrotu do Tottenhamu

Już w najbliższą niedzielę, Eriksen będzie mógł zadebiutować w barwach United w Premier League

Eriksen zadowolony z wyboru nowego klubu

30-letni pomocnik podpisał kontrakt z United jako wolny zawodnik na początku tego lata po tym, jak opuścił Brentford pod koniec zeszłego sezonu.

Eriksen przyznał, że Erik ten Hag odegrał kluczową rolę w jego transferze na Old Trafford ale dodał, że mógł być graczem United już przed laty, gdyby Van Gaal, Mourinho lub Solskjaer postawili na swoim.

– Rozmawiałem z każdym menedżerem, który był tutaj w Man United odkąd Sir Alex Ferguson odszedł, w sprawie ewentualnego transferu, ale to nie był właściwy czas. Byłem w Spurs przez długi czas i chciałem spróbować czegoś nowego za granicą. Zdecydowałem się na transfer do Interu i to był świetny okres dla mnie. Ale potem wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło moją karierę, coś, o czym nigdy wcześniej bym nie pomyślał – przyznał Eriksen.

Tottenham Hotspur był jednym z klubów powiązanych z Eriksenem tego lata, ale reprezentant Danii powiedział, że powrót do północnego Londynu nigdy nie był możliwy. – Powrót do Tottenhamu to tylko spekulacje. Nigdy tak naprawdę nie otrzymałem od nich oferty, dlatego nie było takiej opcji. Z kolei zainteresowanie Manchesteru United odebrałem bardzo pozytywnie. Po kilku rozmowach poczułem, że jestem potrzebny w tym klubie. Obecność Ten Haga zdecydowanie pomogła. To, w jaki sposób postrzega piłkę nożną i jak chce grać, pasuje do mojego stylu gry i tego, jak wiele lat temu rozwijałem się jako zawodnik Ajaksu.

Christian Eriksen będzie mógł w niedzielę zaliczyć swój pierwszy występ w Premier League w barwach Manchesteru United. Czerwone Diabły zagrają przeciwko Brighton i Hove Albion na Old Trafford w 1. kolejce angielskiej ekstraklasy.

