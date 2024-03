Imago / Andrew Yates Na zdjęciu: Christian Eriksen

Christian Eriksen chce otrzymywać więcej minut

Duńczyk jest niezadowolony ze swojej roli w Manchesterze United

Pomocnik odbył rozmowę z Erikiem ten Hagiem

Eriksen przegrał rywalizację z Mainoo o miejsce w składzie

Christian Eriksen ma w bieżącym sezonie dość duże problemy z regularną grą. Od początku roku wystąpił zaledwie w trzech meczach, a resztę spędził na ławce rezerwowych. Choć środkowy pomocnik Manchesteru United rozumie decyzję trenera, to nie ukrywa, że chciałby częściej pojawiać się na boisku. W rozmowie z portalem Tipsbladet opowiedział między innymi o tym, jak Erik ten Hag argumentował swoją decyzję o wyborze Kobbiego Mainoo, a nie 32-letniego Eriksena.

– Mówiłem wcześniej, że nie jestem zadowolony z tego, że nie gram regularnie. Nie jest to coś, przez co nie mogę spać, ponieważ zespół radzi sobie dobrze, więc muszę uszanować rolę, którą pełnie. Oznacza to, że muszę ciężko pracować i skupić się na tym, aby być w dobrej formie w każdym meczu, co mi się udaje – powiedział Eriksen w rozmowie z Tipsbladet.

– Rozmawiałem z Erikiem ten Hagiem, że jestem niezadowolony ze swojej sytuacji i że chciałbym grać więcej. Powiedział, że Kobbie Mainoo radzi sobie dobrze, więc jest rywalizacja o miejsce w składzie. Można się tego spodziewać podczas gry w topowym klubie – mówi pomocnik Manchesteru United.

Eriksen w Czerwonych Diabłach gra od sezonu 2022/2023. Na Old Trafford trafił na zasadzie wolnego transferu z Brentford. Łącznie w Manchesterze United rozegrał 65 spotkań, w których strzelił 3 gole i zaliczył 12 asyst. Kontrakt Duńczyka z klubem obowiązuje do czerwca 2025 roku.