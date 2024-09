Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag odpowiedział na krytykę Cristiano Ronaldo

Ostatnio szerokim echem w mediach odbiły się słowa Cristiano Ronaldo o Manchesterze United. Portugalski gwiazdor w rozmowie z Rio Ferdinandem skrytykował Erika ten Haga za słowa o celach klubu. CR7 był niezadowolony z podejścia holenderskiego szkoleniowca. 39-latek uważa, że „Czerwone Diabły” zawsze powinny mierzyć wysoko.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Erik ten Hag odniósł się do słów Cristiano Ronaldo. Trener Manchesteru United powiedział, że każdy ma prawo wyrazić swoją opinię. Jednak Holender zasugerował, że Portugalczyk obecnie jest daleko od klubu.

– Powiedział, że Manchester United nie jest w stanie wygrać Premier League. Powiedział to, jeśli dobrze przeczytałeś artykuł. Jest daleko w Arabii Saudyjskiej, daleko od Manchesteru. Każdy może mieć swoją opinię. To w porządku. Nie ma to na mnie wpływu. Wiem, gdzie jesteśmy w trakcie procesu i gdzie zmierzamy – mówił Erik ten Hag, cytowany przez portal „Manchester Evening News”.

Manchester United źle rozpoczął sezon Premier League. „Czerwone Diabły” co prawda wygrały na inauguracje rozgrywek (1:0 z Fulham), ale później było już tylko gorzej. Podopieczni Erika ten Haga przegrali dwa następne mecze (1:2 z Brighton & Hove Albion oraz 0:3 z Liverpoolem).

