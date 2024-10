PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sir Jim Ratcliffe - właściciel Manchesteru United

Sebastian Hoeness łączony z objęciem Manchesteru United

Erik ten Hag póki co pozostaje na stanowisku trenera Manchesteru United, ale wygląda na to, że posada holenderskiego szkoleniowca wisi na włosku. Włodarze Czerwonych Diabłów monitorują rynek trenerski, a w mediach pojawia się mnóstwo kandydatów na nowego opiekuna ekipy z Old Trafford. Jak donosi niemiecki dziennik “BILD”, angielski klub docenia między innymi Sebastiana Hoenessa, który na co dzień prowadzi VfB Stuttgart.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Według wspomnianego źródła działacze Manchesteru United skontaktowali się z tym menedżerem już ostatniego lata, jednak wówczas 42-latek odmówił negocjacji, z uwagi na pełne skupienie na pracy w Stuttgarcie. Nie wiadomo, czy teraz niemiecki trener podjąłby inną decyzję. Sebastian Hoeness od 2023 roku z powodzeniem opiekuje się drużyną Die Roten, z którą zajął 2. miejsce w Bundeslidze i awansował do prestiżowej Ligi Mistrzów.

Innymi opcjami rozważanymi przez władze Manchesteru United, jeśli chodzi o stanowisko szkoleniowca, są Ruben Amorim, Edin Terzić, Gareth Southgate, Simone Inzaghi, Thomas Tuchel oraz Massimiliano Allegri. Czerwone Diabły po siedmiu kolejkach mają na swoim koncie tylko 8 punktów i zajmują odległe 14. miejsce w tabeli Premier League. Angielski zespół prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań na początku sezonu 2024/2025.

Kontrakt Erika ten Haga z Manchesterem United obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.