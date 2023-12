Imago / Owen Humphreys Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag zdobył nagrodę dla najlepszego trenera miesiąca w Premier League

Manchester United pod wodzą Holendra zaliczyło w listopadzie 100% zwycięstw w lidze

53-latek mierzy się obecnie z dużą falą krytyki

Erik ten Hag najlepszym trenerem w listopadzie

Manchester United zgarnął obie najważniejsze nagrody przyznawane za wyniki w danym miesiącu. Najpierw zdobycie wyróżnienia dla piłkarza miesiąca mógł świętować Harry Maguire. Teraz do swojego obrońcy dołączyć Erik ten Hag. Holender okazał się bezkonkurencyjny w listopadzie i zasłużenie przyznano mu tytuł trenera miesiąca. W poprzednim miesiącu “Czerwone Diabły” pod jego wodzą rozegrały 3 mecze ligowe. Wszystkie padły łupem podopiecznych 53-letniego trenera. Jego zespół wygrał z Fulham (1-0), Luton (1-0) oraz z Evertonem (3-0).

Dla Erika ten Haga to trzecie takie wyróżnienie. Wcześniej wygrywał nagrodę trenera miesiąca we wrześniu 2022 roku oraz w lutym bieżącego roku. Tym samym dołączył do grona 32 menadżerów, którzy wygrywali tę nagrodę minimum 3 razy. Mimo zwycięstwa posada Holendra wciąż jest niepewna. Manchester rozczarowuje w tym sezonie, a na dodatek już za kilka dni mogą odpaść z europejskich pucharów. Do tego w klubie szykują się zmiany w pionie sportowym związane z zakupem 25% akcji przez Sir Jima Ratcliffe’a.

