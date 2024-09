Erik ten Hag nie ma wątpliwości. Ten piłkarz odegra ważną rolę w Manchesterze United

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag: Harry Maguire na pewno odegra u nas ważną rolę

Już dziś, w niedzielę, dojdzie do hitowego spotkania w rozgrywkach Premier League. A w nim Manchester United przed własną publicznością podejmie Liverpool. Rywalizacje między tymi zespołami zawsze wywołują dreszczyk emocji u kibiców, dlatego wszyscy spodziewają się zaciętego meczu.

Erik ten Hag w dzisiejszym spotkaniu z Liverpoolem będzie miał do dyspozycji Harry’ego Maguire’a, który ostatnio pauzował z powodu kontuzji. To właśnie temat reprezentanta Anglii poruszył szkoleniowiec „Czerwonych Diabłów” w rozmowie z mediami tuż przed spotkaniem. Holender uważa, że obrońca Manchesteru United będzie odgrywał ważną rolę w zespole z Old Trafford.

– Mamy skład, w którym jest więcej niż 11 zawodników pierwszej jedenastki. Musimy stosować rotację w trakcie sezonu, aby każdy był w formie, bo nikt nie rozegra wszystkich meczów. Harry Maguire na pewno odegra u nas ważną rolę. Jestem bardzo zadowolony, że wrócił do reprezentacji Anglii. To sporo mówi o jego występach w ostatnich spotkaniach – powiedział Erik ten Hag, cytowany przez serwis „DevilPage”.

Trudno się spodziewać przed mecze z Liverpoolem, jaki środek obrony desygnuje do gry Erik ten Hag. Bardzo możliwe, że dziś Manchester United wyjdzie duetem Matthijs de Ligt i Lisandro Martinez.

Sprawdź także: Manchester United mógł sprowadzić innego napastnika