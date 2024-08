Manchester United w letnim okienko transferowym sprowadził Joshuę Zirkzee. Okazuje się, że na Old Trafford mógł trafić inny napastnik. "Czerwone Diabły" bowiem chciały pozyskać Benjamina Sesko z RB Lipsk - podaje "The Athletic".

Źródło: The Athletic / DevilPage

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Benjamin Sesko był na celowniku Manchesteru United

Manchester United nie przyglądał się z biernością pracy innych klubów podczas tegorocznego letniego okienka transferowego. „Czerwone Diabły” dokonały wielu interesujących wzmocnień, w tym dopięły przyjście Joshuy Zirkzee. To właśnie transfer napastnika był jednym z głównych celów działaczy z Old Trafford. Anglicy długo szukali odpowiedniego rozwiązania, ale ostatecznie wybór padł na reprezentanta Holandii.

Z informacji przekazanych przez „The Athletic” dowiadujemy się, że Manchester United mógł sprowadzić innego napastnika. W kręgu zainteresowań „Czerwonych Diabłów” był Benjamin Sesko, który na co dzień reprezentuje barwy RB Lipsk. Ostatecznie jednak Słowak nie zdecydował się na przeprowadzkę, więc działacze z Old Trafford ruszyli po Joshuę Zirkzee.

Benjamin Sesko niemal co okienko transferowe jest łączony z Manchesterem United. Napastnika Lipska to niezwykle utalentowany zawodnik, dlatego nie powinno dziwić, że tak wielki klub ma go na oku. 21-latek jednak ostrożnie prowadzi swoją karierę i nie chce rzucać się na głęboką wodę.

Benjamin Sesko trafił do RB Lipsk latem zeszłego roku. Do tej pory reprezentant Słowenii rozegrał w barwach „Czerwonych Byków” 44 spotkania. W tym czasie udało mu się strzelić 19 goli oraz zaliczyć trzy asysty.

