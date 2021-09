Liverpool FC pokonał w niedzielę 3:0 Leeds United w spotkaniu czwartej kolejki Premier League. Meczu nie będzie jednak miło wspominał Harvey Elliott, który doznał poważnej kontuzji w trakcie potyczki z zespołem Marcelo Bielsy. 18-latek na noszach opuszczał boisko po brutalnym ataku Pascala Struijka, który za swoje zagranie został ukarany czerwoną kartką.

Liverpool w niedzielę zanotował trzecie zwycięstwo w trakcie trwającej kampanii

Spotkania nie będzie jednak miło wspominał Harvey Elliott

Młody piłkarz z powodu poważnej kontuzji po ostrym wejściu jednego z rywali musiał na noszach opuścić plac gry

Elliott z poważną kontuzją kostki

Liverpool FC dzięki niedzielnej wygranej wskoczył na trzecie miejsce w ligowej klasyfikacji, legitymując się bilansem 10 punktów na koncie. Takim samym jak Chelsea, czy Man Utd. Po zakończeniu spotkania menedżer The Reds zabrał głos w sprawie urazu swojego zawodnika.

– Będziemy grać bez Harveya, ale jednocześnie będziemy na niego czekać, bo to dla nas ważny zawodnik – rzekł Juergen Klopp po zakończeniu meczu.

Były piłkarz Fulham opublikował natomiast po starciu na Elland Road wiadomość na Instagramie, uspokajając wszystkich w sprawie swojego stanu zdrowia. Ujawnił między innymi, że jest na dobrej drodze do wyzdrowienia. Później konkretny komunikat na temat Eliotta opublikował także klub z Anfield Road w swoim oświadczeniu.

“Harvey, jego rodzina i Liverpool FC chcieliby wyrazić swoje podziękowania ratownikom medycznym i całemu personelowi Leeds General Infirmary za opiekę i szybką reakcję. Możemy potwierdzić, że Elliott został wypisany już ze szpitala po tym, jak doznał poważnej kontuzji kostki w dzisiejszym meczu z Leeds United” – czytamy w oficjalnym komunikacie The Reds.

Piłkarza czeka długa przerwa w grze

Napastnik Liverpoolu, Mohamed Salah, który wcześniej strzelił swojego setnego gola w Premier League, był najbliżej Elliotta, gdy miał miejsce feralny w skutkach incydent. Egipcjanin natychmiast wezwał sztab medyczny, widząc, jak cierpi z bólu jego kolega z zespołu.

– Widziałem całą sytuację. Widziałem, że jego stopa nie jest we właściwym miejscu. Dlatego wszyscy byliśmy w szoku. Od tamtej pory nie czułem już gry, zastanawiając się co z Harveyem – rzekł zawodnik.

W tej sprawie wypowiedział się również kapitan Liverpoolu Virgil Van Dijk. – W momencie, w którym to się stało, widziałem krzyczącego z boku Momo Salaha. Widząc reakcję Harveya, wiedziałem, że kontuzja będzie poważna – powiedział Holender.

Elliott, który dołączył do Liverpoolu w lipcu 2019 roku z Fulham w wieku 16 lat, oklaskiwał fanów, gdy był znoszony z boiska. Zawodnik, który w ekipie z Anfield Road zadebiutował we wrześniu 2019 roku, jak dotąd występował we wszystkich spotkaniach ligowych zespołu Juergena Kloppa w tej kampanii.

Czytaj więcej: Wyjątkowe osiągnięcie Salaha. Klub Polaka wciąż bez zwycięstwa