Pressfocus Na zdjęciu: Edwin van der Sar

Arsenal chciał, aby ich szeregi zasilił Lisandro Martinez. Ajax nie zgodził się jednak na transfer. O sytuacji opowiedział Edwin van der Sar.

Ajax sprzedał tego lata dwóch graczy do Manchesteru United

W Amsterdamie chcieli uniknąć takiego scenariusza

Holenderski klub zgodził się jednak na sprzedaż, co czym opowiedział Edwin van der Sar

Manchester United rozkupił Ajax

Ajax latem stracił swojego szkoleniowca. Erik ten Hag zgodził się bowiem poprowadzić Manchester United. Amsterdamczycy musieli pogodzić się nie tylko z brakiem świetnego trenera, ale również odejściem Lisandro Martineza i Antony’ego. Obaj podążyli za Erikiem ten Hagiem i trafili na Old Trafford. Dyrektor Ajaxu przyznał, że wolał zatrzymać obu tych graczy.

– Nasza opinia była taka, że powinni zostać na kolejny rok. Daliśmy stanowcze ‘nie’ Arsenalowi, kiedy zgłosili się jako pierwsi po Lisandro; ciężko walczyliśmy, aby go zatrzymać To była decyzja ekonomiczna, ale ciężko było ją podjąć. Wiedzieliśmy, że jest zainteresowanie, ale nie na takim poziomie – powiedział Edwin van der Sar, legendarny bramkarz Manchesteru United. Holender wyraził niezadowolenie z tego, jak z Ajaxu odszedł Antony. Brazylijczyk naciskał na transfer tak długo, że finalnie dopiął swego.

– Nie sądzę, że sposób, w jaki [Antony] to załatwił, był właściwy, ale ważne jest, aby wszyscy zawodnicy, którzy opuszczają Ajax, odnieśli sukces, ponieważ to dobrze odbija się na nas – rzekł dyrektor amsterdamskiego klubu, który także łączony jest z przeprowadzką na Old Trafford. Były bramkarz przyznał jednak, że jeszcze nie skończył swojej misji w Ajaxie.

