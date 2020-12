Duży problem Man City. Kolejne mecze też są zagrożone

W Manchesterze City potwierdzono przypadki zarażenia koronawirusem, dlatego też poniedziałkowy mecz Premier League z Evertonem został przełożony. Klub działa zgodnie z procedurami i podjął wszelkie kroki, by choroba się nie rozprzestrzeniała. Kolejne dwa mecze The Citizens są jednak zagrożone.

W minionym tygodniu Manchester City potwierdził, że pozytywne wyniki testu na COVID19 uzyskali Kyle Walker, Gabriel Jesus oraz dwóch członków sztabu szkoleniowego. W poniedziałek klub poinformował o kolejnych przypadkach.

Na ten moment nie wiadomo czy wirus będzie dalej się rozprzestrzeniał. Na razie odwołano tylko poniedziałkowy mecz z Evertonem, ale media w Anglii donoszą, że także kolejne pojedynki The Citizens mogą być zagrożone. Manchester City ma 3 stycznia zagrać ligowe pojedynek z Chelsea, a trzy dni później zmierzyć się w półfinale Carabao Cup z Manchesterem United.

Napięty terminarz Manchesteru City

Dziennikarze zauważają, że w przypadku przełożenia tych meczów drużyna Pepa Guardioli znalazłaby się w trudnym położeniu. Klub ma bowiem do rozegrania dwa zaległe spotkania z Aston Villą i Evertonem. Do tego występuje w dwóch krajowych pucharach i Lidze Mistrzów. Manchesterowi City będzie brakować terminów, nawet jeżeli zamierza grać co trzy dni.

Klub nie chce dopuścić więc do tego, by najbliższe mecze z Chelsea i Manchesterem United zostały przełożone. Zawodnicy przebywają w izolacji i w ciągu najbliższych dni przejdą dodatkowe testy na koronawirusa. Jeśli choroba nie obejmie kolejnych graczy, klub powinien dostać zielone światło w sprawie powrotu na boisko.

