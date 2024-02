Lisandro Martinez dopiero co wrócił do składu Manchesteru United po kontuzji śródstopia, a już nabawił się kolejnego urazu. Erik ten Hag przekazał pesymistyczne wieści ws. zdrowia defensora.

IMAGO / Martin Rickett Na zdjęciu: Lisandro Martinez

Manchester United pokonał West Ham United 3:0

Czerwone Diabły, pomimo dobrego wyniku, mają spory problem

Kolejnego urazu doznał bowiem Lisandro Martinez

Erik ten Hag zabrał głos nt. urazu Lisandro Martineza

Lisandro Martinez znaczną część sezonu 2023/2024 opuścił z powodu kontuzji śródstopia. Wiele wskazuje na to, że stopera czeka kolejna dłuższa pauza po tym, jak etatowy reprezentant Argentyny nabawił się kontuzji kolana.

Mistrz świata nie dokończył meczu Manchesteru United z West Hamem United (3:0) w ramach 23. kolejki Premier League. Środkowy obrońca zszedł z boiska w 71. minucie, a na murawie zastąpił go Raphael Varane. Erik ten Hag na konferencji prasowej nie miał pozytywnych informacji w sprawie swojego podopiecznego.

– Kontuzja Lisandro Martineza nie wygląda dobrze. To bardzo zła informacja dla samego piłkarza i naszej drużyny. Czekamy na badania, ale jesteśmy naprawdę smutni, bo wszystko wskazuje na to, że znów będzie musiał pauzować z powodu urazu. Możemy tylko się modlić. Życzymy Lichy jak najszybszego powrotu do zdrowia – powiedział Erik ten Hag, cytowany przez Fabrizio Romano.