Manchester United ujawnił roczne wyniki finansowe za okres do 30 czerwca 2022 roku. Angielski gigant zanotował stratę oraz wzrost długu, który wynosi obecnie aż 514,9 miliona funtów.

Manchester United opublikował wyniki finansowe za sezon 2021/2022

Po transferach Raphaela Varane’a, Jadona Sancho oraz Cristiano Ronaldo wzrosły wydatki na pensje

W stosunku do poprzedniego roku, “Czerwone Diabły” zanotowały wzrost długu do 514,9 miliona funtów

Ogromna strata Manchesteru United

Manchester United to jeden z największych gigantów współczesnego futbolu. W ostatnich latach mierzy się natomiast z wieloma problemami, a ogromne wkłady finansowe niekoniecznie mają odzwierciedlenie w wynikach sportowych. “Czerwone Diabły” ujawniły wyniki finansowe za sezon 2021/2022 i są one mocno szokujące. W stosunku do poprzedniego roku dług klubu wzrósł aż do 514,9 miliona funtów.

Stanowi to wzrost o 95,4 miliona funtów w stosunku do 2021 roku. Manchester United odnotował również wzrost straty do 115,5 mln funtów za rok. Strata operacyjna wyniosła 87,4 mln funtów, co oznacza wzrost o 137% w stosunku do roku poprzedniego.

Manchester United przekonuje, że na taki stan rzeczy wpływ miały skutki spowodowane pandemią koronawirusa. Istotną kwestię odegrało także letnie okienko transferowe, w trakcie którego zespół wzmocnili Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo oraz Raphael Varane. Fundusze przeznaczone na pensje dla pracowników wyniosły 384,2 mln funtów, co oznacza wzrost o 61,6 mln funtów.

Sytuację finansową angielskiego klubu skomentował dyrektor Richard Arnold.

– Podstawową misją naszego klubu jest wygrywanie meczów piłkarskich i zapewnianie rozrywki naszym fanom. Od naszego ostatniego raportu o zarobkach wzmocniliśmy nasz męski skład pierwszej drużyny, zakończyliśmy udane letnie tournée i ustanowiliśmy fundament, z którego można budować w początkowej fazie sezonu 2022/23 pod naszym nowym menedżerem Erikiem ten Hag.

– Chociaż jest jeszcze wiele do zrobienia, wszyscy w klubie są zgodni co do jasnej strategii, aby zapewnić trwały sukces na boisku i zrównoważony model ekonomiczny poza nim, z obopólną korzyścią dla fanów, akcjonariuszy i innych interesariuszy – przekonuje Arnold.

