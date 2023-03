Łukasz Fabiański może latem mieć nowego szefa w West Hamie United. Portal 90min.com twierdzi, że za kilka miesięcy w klubie z Londynu może dojść do zmiany menedżera i to niezależnie od tego, czy stołeczna ekipa wywalczy utrzymanie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: David Moyes

Coraz bardziej zagrożona jest posada Davida Moyesa w West Hamie United

90min.com przekonuje, że władze klubu są rozczarowani postawą drużyny

Latem minionego roku miały miejsce poważne transakcje do stołecznej ekipy, ale nie przyniosły pożądanych efektów

West Ham United latem może zmienić menedżera

Łukasz Fabiański powoli dochodzi do siebie po kontuzji, która wykluczyła go z gry w ostatnich meczach West Hamu United. Tymczasem najnowsze doniesienia mediów przekonują, że wkrótce może dojść do zmiany trenera w londyńskiej ekipie.

Portal 90min.com twierdzi, że David Moyes nie może być pewny swojej przyszłości. Nawet jeśli uda mu się wywalczyć utrzymania w Premier Leage. Sternicy klubu nie są niezadowoleni z tego, jak zespół gra. Bardziej są zaniepokojeni tym, że West Ham musi walczyć o przetrwanie, a nie zajmuje już szóstego, czy siódmego miejsce w ligowej stawce. Na dodatek w grze drużyny nie widać postępów.

Londyńska ekipa w ostatnich sześciu spotkaniach wygrała tylko raz w Premier League. Aktualnie plasuje się na 18. miejscu w ligowej tabeli z 24 punktami po rozegraniu 26 spotkań.

W trakcie weekendu West Ham zmierzy się na swoim stadionie z Southampton. Mecz odbędzie się 2 kwietnia.

