Fabrizio Romano: Bayern powinien zainteresować się Ronaldo

PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Fabrizio Romano uważa, że Bayern Monachium powinien zainteresować się Cristiano Ronaldo. Zdaniem włoskiego dziennikarza, ściągnięcie Portugalczyka do Bawarii byłoby dobrym ruchem ze strony niemieckiego klubu.

Cristiano Ronaldo dąży do zmiany klubu

Portugalczyk chce grać w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów

Fabrizio Romano uważa, że dobrym kierunkiem dla Portugalczyka byłby Bayern Monachium

Gdzie zagra Cirstiano Ronaldo w przyszłym sezonie?

Cristiano Ronaldo nie wrócił do Manchesteru na przedsezonowe zgrupowanie. Portugalczyk nie poleciał też ze swoim zespołem na tournee do Tajlandii i Australii. Media kilka dni temu poinformowały, że napastnik chce odejść z Old Trafford, by móc kontynuować karierę w klubie, który zapewni mu występy w Lidze Mistrzów.

– W obecnej sytuacji nikt w Manchesterze United nie wie, kiedy Cristiano Ronaldo powróci do przedsezonowych treningów – to niezwykła sytuacja dla nowego menedżera Erika ten Haga, przed którym pierwsze tygodnie w nowej roli – pisze Fabrizio Romano w swoim artykule dla Caughtoffside.com.

– Oczywiście, Ronaldo jest rozczarowany obecną sytuacją i naprawdę chce odejść jak najszybciej. Wiek to tylko liczba, a on nadal gra na wysokim poziomie. Udowodnił to nawet w tak trudnym zeszłym sezonie w barwach Czerwonych Diabłów, dlatego łatwo sobie wyobrazić, że nadal myśli o Lidze Mistrzów – dodał dziennikarz.

– Bayern Monachium potwierdził, że nie jest zainteresowany tym transferem, ale moim zdaniem idealnie byłoby, gdyby niemiecki klub postarał się ściągnąć Ronaldo, a następnie sprowadził prawdziwego następcę Roberta Lewandowskiego latem 2023 roku. Portugalczykiem mocno interesuje się Chelsea. Jestem pewien, że nieważne do jakiego klubu dołączy, w każdym może odegrać kluczową rolę – twierdzi Fabrizio Romano.

