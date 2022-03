fot. PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Antonio Conte dał impuls Tottenhamowi Hotspur, poprawiając niezwykle wyniki ekipy z Londynu względem tego, co ta prezentowała, gdy menedżerem był Nuno Espirito Santo. Jednym z kluczowych piłkarzy The Spurs jest Harry Kane. Włoch pozwolił sobie na kilka ciepłych słów na temat napastnika.

Harry Kane to bez wątpienia jeden z najlepszych napastników na świecie

Anglik pobił ostatnio rekord pod względem bramek zdobytych na wyjeździe z lidze angielskiej

Antonio Conte nie szczędził pochlebnych słów na temat piłkarza

Conte pod wrażeniem Kane’a

Antonio Conte objął stery nad Tottenhamem w listopadzie minionego roku. Jak na razie prowadził stołeczną drużynę w 26 meczach, notując w nich 14 zwycięstw, trzy remisy i dziewięć porażek. W rozmowie z BBC włoski trener wyraził kilka słów na temat Harry’ego Kane’a.

– Cieszę się, że mamy Kane’a w zespole, ponieważ w każdym meczu ma wiele szans na zdobycie bramki, a światowej klasy napastnik, taki jak on, może grać w drużynie, w której może strzelać gole. Myślę, że zasługuje na spektakularny sukces w swojej karierze. Mówimy o fantastycznym zawodniku – powiedział Conte cytowany przez BBC.

Kane pobił ostatnio rekord pod względem goli strzelonych na wyjeździe. Anglik zdobył bramkę w zaległym starciu 16. kolejki Premier League przeciwko Brighton. Ogólnie piłkarz w lidze angielskiej wystąpił łącznie w 139 wyjazdowych spotkaniach, notując w nich 95 trafień. Pod tym względem Kane jest już najlepszy w historii. Pobił osiągnięcie Wayne’a Rooney’a, który zdobył 94 bramki w 243 meczach na obiektach rywali.

Tottenham po rozegraniu 28 meczów ligowych ma na swoim koncie 48 punktów. The Spurs plasują się obecnie na siódmej pozycji w ligowej tabeli, tracąc dwa oczka do piątego Man Utd i trzy do czwartego Arsenalu.

