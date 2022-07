Źródło: The Telegraph

PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Manchester United nie wie, kiedy Cristiano Ronaldo wróci do klubu, aby rozpocząć przedsezonowe treningi. Portugalski napastnik opuścił pierwszą sesję Czerwonych Diabłów z “powodów rodzinnych”. W ośrodku treningowym nie pojawił się także we wtorek.

Cristiano Ronaldo nie wrócił do Manchesteru United na przedsezonowe treningi

Nie wiadomo, jak długo potrwa “urlop na żądanie” Portuglaczyka

Być może jest to zwiastun transferu napastnika do nowego klubu

Ronaldo próbuje wymusić transfer?

Chociaż Manchester United upiera się, że jest wrażliwy na prawdziwe problemy osobiste, które zmusiły Ronaldo do pozostania w Lizbonie, nie ma ustalonej daty jego opóźnionego powrotu. Różne źródła twierdzą, że „nie jest jasne”, kiedy wróci do Manchesteru, rzucając wątpliwości, czy dołączy do swojego zespołu na przedsezonowe tournee po Azji i Australii. Czerwone Diabły w daleką podróż wyruszają już w piątek.

W praktyce sprowadza się to do przypadku „urlopu na czas nieokreślony” Cristiano Ronaldo, który zaledwie po dwunastu miesiącach drugiej przygody z Manchesterem United chce opuścić angielski klub.

W poniedziałek po południu pojawiły się zdjęcia Ronaldo w kompleksie treningowym reprezentacji Portugalii w Lizbonie. W mieście przebywa także partnerka Ronaldo, Georgina Rodriguez wraz z rodziną.

Media upierają się, że niestawienie się Cristiano Ronaldo w ośrodku treningowym “z powodów rodzinnych” w rzeczywistości może być próbą wywarcia presji na Manchesterze United w związku z planowanym przez zawodnika opuszczeniem klubu. Portugalczyk jest niezadowolony z obecnej sytuacji na Old Trafford. Powodem tego ma być brak awansu do Ligi Mistrzów oraz brak konkretnych wzmocnień przez nadchodzącą kampanią.

Bayern Monachium, Chelsea, Barcelona, Roma i Napoli to zespoły, które wymienia się w kontekście przyszłości Cristiano Ronaldo. Według ostatnich medialnych doniesień napastnik największą szansę ma na transfer do The Blues, choć wszystko się może jeszcze zmienić.

