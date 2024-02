fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Pod dowództwem Mauricio Pochettino piłkarz Chelseanie prezentują się w tym sezonie tak, jak tego od nich oczekiwano

Dailu Mail przekonuje, że władze The Blues zaczęły rozglądać się za ewentualnym następcą Argentyńczyka

Jednym z kandydatów na nowego menedżera jest między innymi Ruben Amorim

Mauricio Pochettino nie może być pewny swojej przyszłości w Chelsea

Chelsea w ostatnich dwóch spotkaniach ligowych zaliczyła remis i zwycięstwo. W każdym razie to nie poprawiło notowań Mauricio Pochettino u sterników klubu. Jednocześnie stołeczny klub zaczął rozważać zatrudnienie ewentualnego następcę Argentyńczyka.

Daily Mail przekonuje, że zmiana menedżer w ekipie ze Stamford Bridge nie dojdzie do skutku do końca sezonu. Niemniej narastają wątpliwości w gronie przedstawicieli władz Chelsea, aby kontynuować współpracę z Argentyńczykiem po zakończeniu kampanii. Na przyszłość menedżer The Blues mogą mieć wpływ występy drużyny w Pucharze Anglii, gdyż najbardziej prawdopodobne wydaje się zakwalifikowanie przez te rozgrywki do europejskich pucharów.

Źródło przekonuje, że Chelsea od dawna interesuje się głównym trenerem Sportingu Rubenem Amorimem, przy czym oczekuje się, że Portugalczycy otrzymają latem oferty od innych klubów, z których część ma gwarancję udziału w europejskich rozgrywkach w przyszłym sezonie.

Chelsea zajmuje obecnie 11. miejsce w tabeli Premier League. Legitymuje się bilansem 35 punktów po 25 meczach.