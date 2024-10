Chelsea na to czekała. Gwiazda zapowiedziała powrót

Chelsea już za chwilę zostanie wzmocniona. Niedługo do kadry ma wrócić Reece James. Kapitan The Blues zapowiedział swój powrót, publikując post na portalu Instagram.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Chelsea - Brighton

Chelsea liczy na swojego kapitana

Reece James w tym sezonie zanotował dokładnie… zero minut. Kapitan Chelsea w pierwszych kolejkach Premier League był zawieszony za wydarzenia z poprzednich rozgrywek, natomiast gdy jego kara dobiegła końca, doznał kontuzji. Obrońca łącznie opuścił już dziewięć meczów. Wszystko wskazuje na to, że zabraknie go w kadrze także na spotkania z KAA Gent w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy i Nottinhgam Forest.

Jednak niewykluczone, że Enzo Maresca skorzysta z jego usług w rywalizacji z Liverpoolem w 8. kolejce PL. To starcie odbędzie się 20 października, po przerwie na rywalizację reprezentacji narodowych. James oczywiście nie otrzyma powołania na pojedynki Anglii z Grecją i Finlandią, więc będzie miał dodatkowy czas na powrót do pełnej sprawności.

Wychowanek Chelsea na swoim profilu na Instagramie opublikował kilka zdjęć, w tym jedno z treningu. – Krótko mówiąc: radzę sobie dobrze. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy – tak zbiór fotografii podpisał 24-latek.

Jeżeli nie wydarzy się nic niespodziewanego, Reece James powinien otrzymać minuty w pojedynku z Liverpoolem.